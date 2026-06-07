Haberler

Magandaya verilen beraat Yargıtay'dan döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arkadaşının düğün konvoyunda otomobil camından pompalı tüfekle rastgele ateş açan sanık, Yargıtay tarafından onanan kararla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'korku, kaygı veya paniğe sebep olabilecek tarzda silahla ateş etme' suçunu emsal nitelikte değerlendirdi.

Arkadaşının düğün konvoyunda otomobil camından pompalı tüfekle rastgele ateş açan sanık, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nden düğün magandalarına yönelik emsal bir karar çıktı. Şehir merkezindeki düğün konvoyunda otomobilin camını açan S.D., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Korkuya kapılan çevredekilerin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok geçmeden düğün magandasını yakaladı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı soruşturması sonrası 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Korku, kaygı veya paniğe sebep olabilecek tarzda silahla ateş etme' suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme, magandanın beraatine hükmetti.

Cumhuriyet Savcısı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırarak maganda S.D. hakkında 5 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Denetimli serbestlik süresinde de rahat durmayan ve kasıtlı bir suça karışan sanık cezaevine gönderildi. Suçun unsurlarının oluşmadığı, korkuya sebep olabilecek bir eylemi olmadığını belirten S.D: , tüfekten ses fişeği attığını ve beraat etmesi gerektiğini iddia ederek kararı temyiz etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karar imza attı Magandaya verilen hapis cezası oy birliğince onandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü

Savaşta korkulan oldu! Saldırı hazırlığı yaparken tek tek vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Sakarya'da traktörle tarım aleti arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Traktörle tarım aleti arasında sıkışan adam hayatını kaybetti
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı

Venezuela'yı geriden gelip devirdik! Dünya Kupası öncesi 2'de 2
Murat Karayalçın 'CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu' diyerek çağrı yaptı

Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrıda bulundu
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Kolombiya karıştı! Petro'nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu

Ünlü futbolcudan ülkeyi karıştıran hareket! Açıklamalar art arda geldi
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ölüm haberlerine dayanamayınca kendisi de can verdi