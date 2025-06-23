Düğün Konvoyu Trafiği Kilitledi

Düğün Konvoyu Trafiği Kilitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan araçlar, Boğazköy ile Bolluca Mahalleleri arasındaki yolu kapatarak trafiği aksattı. Diğer sürücüler, konvoyun yolculuğunu engellemesi nedeniyle tepki gösterdi.

Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan onlarca araç, Boğazköy ile Bolluca Mahalleleri arasındaki yolda trafiği yavaşlattı. Konvoydaki araçlar zaman zaman yolun tamamını kapatarak diğer sürücülerin geçişine engel oldu.

Olay, Arnavutköy ilçesi Boğazköy ve Bolluca Mahallelerini birbirine bağlayan ana arterde meydana geldi. Düğün için bir araya gelen çok sayıda araç, konvoy oluşturarak cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Ancak bazı araçların yolu kesmesi ve dur-kalk yapmasıyla birlikte trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Görüntülerde, özellikle tek şeride düşen noktalarda diğer sürücülerin geçişte zorlandığı, bazı noktalarda ise trafiğin tamamen durduğu anlar yer aldı. Konvoyun neden olduğu yoğunluk, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Konvoyu görüntüleyen diğer sürücüler, trafiği bu şekilde durdurarak hak ihlali yapıldığını dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Fatih Altaylı tutuklandı, Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Galatasaray'da Osimhen için gizli plan

Galatasaray'da Osimhen için gizli plan
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi

İran'ın ABD'ye misillemesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.