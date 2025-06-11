Düğün Dönüşü Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

Düğün Dönüşü Minibüs Devrildi: 17 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen 17 kişi, minibüsün devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza, sürücünün uyuması sonucu meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün dönüşü feci kaza... Minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Koçhisar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'daki bir düğünden Samsun'a dönen A.İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon başında bir anlık uyuması neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan S.A.İ., E.D., K.D. (41), K.D., O.D., S.D. (13), S.R.D. (15), A.D. (45), M.D., R.D., Ş.D (58), Y.D. (45), G.D., M.D., H.D. ve O.D. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan G.D. ile M.D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 15 yaralı ise Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi

Turistler fark etti! Boyu yaklaşık dört metre
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'dan Kocaeli'ye bir transfer daha
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.