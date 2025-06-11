Düğün Dönüşü Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

Düğün dönüşü feci kaza... Minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Koçhisar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'daki bir düğünden Samsun'a dönen A.İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon başında bir anlık uyuması neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan S.A.İ., E.D., K.D. (41), K.D., O.D., S.D. (13), S.R.D. (15), A.D. (45), M.D., R.D., Ş.D (58), Y.D. (45), G.D., M.D., H.D. ve O.D. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan G.D. ile M.D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 15 yaralı ise Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.