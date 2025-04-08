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Düğün Dönüşü Domuz Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düğün dönüşü otomobilin önüne çıkan domuz, kazaya sebep oldu. İki araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Düğün dönüşü otomobilin önüne çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da düğün dönüşü iki araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düğün dönüşü domuza çarpan otomobil, karşı şeride geçince başka otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde F.G., idaresindeki 21 ABB 381 plakalı araç, düğün dönüşü ilçe girişinde önüne çıkan domuza çarpınca, karşı şeride geçip S.Y. idaresindeki 34 CDE 683 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, düğünden dönen akrabalar sürücü F.G., B.A., S.A., M.A, Yusuf Gözen ile diğer aracın sürücüsü S.Y. ve R.Ö., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. yaralılardan Yusuf Gözen hayatını kaybederken, B.A'nın ise durumu ağır olduğu öğrenildi. Gözen, otopsi işlemlerinin ardında Lice ilçesinde defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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