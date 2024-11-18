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Düğün Arabasına Atlayan Dilenciye Damat Dayağı

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Adana'da bir dilenci, düğün arabasının kaputuna atlayarak para istedi. Damat ve yakınları, para vermemek için inmeyen dilenciyi darp etti.

Düğün arabasına para için atladı, damattan dayağı yedi: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da bir dilenci düğün aracının kaputuna atlayıp para istedi. Kaputtan inmeyen dilenci damat ve yakınları tarafından darp edildi.

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Karataş Caddesinde meydana geldi. Bir dilenci yolda gördüğün düğün arabasının kaputuna atladı. Araç ilerlediği halde dilenci para alamadığı için inmedi. Damat ise aracı durdurup dilenciyi öldüresiye yakınlarıyla birlikte darp etti.

Düğün Arabasına Atlayan Dilenciye Damat Dayağı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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