Duble yolda refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Duble yolda refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp takla atarak hurdaya döndü. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Duble yolda refüje çarpan otomobil takla atarak hurdaya döndü: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D-020 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü, hurdaya dönen otomobilde hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolu Kaynarca ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. kontrolündeki 54 TD 589 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ters döndü. Hurdaya dönen otomobil içerisinde M.G. hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - 3.Sayfa
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