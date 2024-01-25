Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Dubai'de bir kişi kavga ettiği karısını kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü.

KARISINI KARDEŞLERİNE TECAVÜZ ETTİRİP ÖLDÜRTTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir adam kavga ettiği karısını 5 kardeşine tecavüz ettirip öldürdü. Vahşet, kadının ailesinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Kardeşlerden 4'ü yakalanırken, cinayeti sorguda itiraf ettiler.

TECAVÜZDEN SONRA KAFASINI UĞLA İLE EZMİŞLER

Şahıslar, panayıra gitme bahanesiyle kandırdıkları kadına tecavüz ettikten sonra kafasını tuğla ile ezerek öldürdüğünü söyledi. Kadının parçalanmış cesedi su tankında bulundu. Şahıslar, abilerinin para teklif ettiğini, planı birlikte yaptıklarını söyledi.