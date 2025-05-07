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Dron ile Uyuşturucu Sevkiyatına Suç Üstü Yakalama

Dron ile Uyuşturucu Sevkiyatına Suç Üstü Yakalama
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İzmir'in Menemen ilçesinde, drone ile uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan drone etkisiz hale getirilirken, uyuşturucu ve ekipmanlar ele geçirildi.

Dron ile uyuşturucu sevkiyatına suç üstü

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, drone ile uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanarak gözlaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde drone ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede gizli şekilde konuşlanan ekipler, uyuşturucu madde satışı sırasında operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında sevkiyat için kullanılan drone havada etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ö.G.T. ve D.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında drone ekipmanları ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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