Drift Yapan Sürücüye 50 Bin TL Cezası

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Drift Yapan Sürücüye 50 Bin TL Cezası
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Burdur'da drift yapan sürücü, 50 bin 904 TL para cezası alarak ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Burdur'da drift yapan sürücüye 50 bin 904 TL ceza kesildi

BURDUR - Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde drift yapan sürücü, bekçiler tarafından yakalanarak toplam 50 bin 904 TL para cezası aldı. Ehliyete 2 ay el konulurken, araç trafikten men edildi.

Dün gece saatlerinde Burdur Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde Tofaş marka otomobille drift yapan sürücü, bölgedeki bekçiler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede sürücüye, drift yapma yasağını ihlal etmekten 46 bin 392 TL, ikinci kez muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan ise 4 bin 512 TL olmak üzere toplam 50 bin 904 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
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