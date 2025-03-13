İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 362 TL ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan bir sürücüye 46 bin 362 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten çekilerek 60 gün süreyle bağlandı.

Olay, ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki küçük ada etrafında drift yapan aracı gören vatandaşlar polise ihbar etti. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu sürücü A. U. Ç. tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, drift atarak trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı 46 bin 362 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten çekilerek 60 gün süreyle bağlandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Resmi imzayı attı! İşte Trabzonspor'dan kazanacağı ücret
img

Takımdan ayrılmaya karar verdi! Nedeni çok konuşulur
img

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.