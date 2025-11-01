Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Artvin'in Borçka ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan bir drift görüntüsü üzerine sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Borçka İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 12. Jandarma Trafik Timi ile Borçka Merkez Asayiş ekiplerince sosyal medya platformlarında yapılan araştırmada, S. K. adlı şahsın Instagram hesabında, aracıyla drift yaptığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, Devlet Karayolu Cankurtaran Bölgesinde drift yapan sürücünün S. K. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi gereğince 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - ARTVİN