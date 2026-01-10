Haberler

Drift attı, sanal devriyeye yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de drift yapan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle yakalandı ve yüksek miktarda ceza aldı.

Nevşehir'de aracıyla dift yapan sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşınca cezadan kaçamadı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Avanos ilçesinde drift atan sürücü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bahçelievler Mahallesi Açık Otopark alanında, bazı şahısların araçlarıyla akrobatik hareketler yaparak drift attığı tespit edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda drift yapan araçların önce plakaları tespit edildi. Her iki aracın da A.P. isimli şahıs tarafından kullanıldığını belirleyen jandarma ekipleri, sürücüyü, ikamet adresinde yakalandı.

Sürücü A.P. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatılırken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince drift yapmak suçundan toplam 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

