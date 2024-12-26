Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

Drift Attığı İçin Cezadan Kaçamadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobili ile drift atan sürücü, sosyal medyada paylaştığı videolar sonucunda 34 bin 429 TL ceza ve 2 ay ehliyetine el konulmasıyla karşılaştı.

Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobili ile attığı drifti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan sürücü polisten kaçamadı. Sürücü belgesine 2 ay süre ile el konulan şahsa 34 bin 429 TL idari para cezası uygulandı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi üzerinde gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 'drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL, 'tehlike oluşturacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmak' maddesinden bin 506 TL ve 'standart dışı süspansiyon sistemi air' maddesinden 690 TL olmak üzere toplam 34 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süre ile el konulan sürücünün aracı yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Drift Attığı İçin Cezadan Kaçamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
img

Bu kez de Haaland yüzünden kazanamadılar
img

Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
img

Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025? BUGÜN MAÇ YOK MU? 26 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Narin Güran davası SON DURUM ne, ceza verildi mi? 27 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.