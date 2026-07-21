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Konya'da drift kazası: Kaçış anı kamerada

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Konya'da caddede drift atan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Konya'da caddede drift atan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka bir otomobil drift atarak giderken caddede seyir halinde olan bir başka otomobile çarptı. Drift atan otomobil, çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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