Drift atan Tofaş Şahin sürücüsüne 48 bin lira ceza kesildi

ELAZIĞ - Elazığ'da Tofaş Şahin otomobiliyle ters yöne girerek drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konurken, toplamda 48 bin 936 lira ceza kesildi.

Olay, dün merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka otomobil, akan trafikte ters yönde drift atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kendi ekseninde dönen otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında araç bağlanarak otoparka çekilirken sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el kondu. Aynı zamanda drift atma, abartı egzoz ve ters yön ihlalinden toplamda 48 bin 936 lira para cezası kesildi.