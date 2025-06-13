Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem: Aracı Bağlandı, Ehliyeti Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da şehirler arası otobüs terminalinde drift atan sürücüye 50 bin TL para cezası kesildi ve ehliyeti 2 ay süreyle alındı. Olay, polis müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Drift atan sürücünün aracı bağlandı, ehliyetine el konuldu

Aracı bağlanan sürücü:

"2'ye taktım kökleyip başladım dönmeye"

MALATYA - Malatya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde dirft atan sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine el konulup 50 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, asker uğurlaması için terminal bölgesine gelen Fiat Tofaş marka aracın sürücüsü, araçla alanda drift atmaya başladı. Sürücü, görevli polis memurunun uyarılarına rağmen drift yapmayı sürdürerek, polis memuruna mukavemette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ve ilgili diğer maddeler kapsamında toplamda 50 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, araç ise bağlanarak otoparka çekildi.

Olay sonrası konuşan sürücünün, "2'ye taktım, kökleyip başladım dönmeye" şeklindeki ifadesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze fırlatıldı
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

İran'dan İsrail'e ağır darbe! 2 savaş uçağı düşürüldü
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar

1. Lig ekibinin taraftarları çıldırdı! Aboubakar için kampanya başladı
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.