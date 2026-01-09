Haberler

Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi görevine Dr. Yusuf Yeşilmen atandı

Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi görevine Dr. Yusuf Yeşilmen atandı

Mardin'de sağlık alanında çeşitli görevlerde bulunan Dr. Yusuf Yeşilmen, Ocak 2026 itibarıyla Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak atanmıştır. Eğitim hayatını Midyat'ta tamamlayıp İstanbul Medipol Üniversitesi'nden mezun olan Yeşilmen, önceki görevlerinde acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirtmiştir.

Mardin'de sağlık alanında çeşitli görevlerde bulunan Dr. Yusuf Yeşilmen, Ocak 2026 itibarıyla Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi görevine atandı.

Yeşilmen, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Midyat ilçesinde tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olan Dr. Yeşilmen, vatani görevini Çanakkale Gelibolu'da tamamladıktan sonra Mardin Dargeçit Devlet Hastanesi'nde Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yaptı ve bir süre Acil Servis Sorumlu Hekimi olarak çalıştı.

Görev süresi boyunca İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programını da tamamlayan Dr. Yeşilmen, 2021-2025 yılları arasında Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi ile Dargeçit Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Yeşilmen, yeni görevinde Mardin genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde sunulmasını hedeflediklerini belirtti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
