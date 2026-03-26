80 yaşındaki emekli öğretmen, kansere yenik düşen profesör kızını gözyaşlarıyla andı

Bursa'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gıda profesörü Dr Canan Ece Tamer gıda zirvesinde gözyaşları içerisinde anıldı. Ünlü profesörün 80 yaşındaki öğretmen annesinin konuşması zirveye damga vurdu. Kürsüde gözyaşları içerisinde konuşurken fenalık geçiren yaşlı kadın, "hayat düsturunuz her zaman nasıl yaşayacağım değil nasıl yaşatacağım olsun. İnsan yaşattıkları ve geride bıraktıkları ile anılır" dedi.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda topluluğu tarafından organize edilen Prof Dr. Canan Ece Tamer Gıda Zirvesi Uludağ Üniversitesi Dr. Mete Cengiz Salonunda yapıldı. Geçtiğimiz yıl yakalandığı amansız hastalık sebebiyle 49 yaşında hayatını kaybeden Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği öğretim görevlisi Canan Ece Tamer akademisyen arkadaşları, öğrencileri ve ailesi tarafından anıldı. Gıda Zirvesi öncesi yapılan anma konuşmalarında salondakiler gözyaşlarına boğuldu. Canan Ece Tamer ile hatıralarını aktaran akademisyen arkadaşlarının duygu dolu konuşmaları Ece Tamer'in annesi 80 yaşındaki emekli öğretmen Gülşen Tamer'i de duygulandırdı.

Öğrenciler eşliğinde kürsüye çıkan anne Gülşen Tamer, etkinliği düzenleyen gıda topluluğuna teşekkür etti. Konuşmakta zorlanan 80 yaşındaki Gülşen öğretmen gençlere altın niteliğinde öğütler verdi. Kızına küçüklüğünden bu yana güler yüzlü olmasını öğütlediğini anlatan Gülşen Tamer, "Kötü niyet kötü düşünce insanı hep kötülüğe yönlendirir. Sizlerde hayatınız boyunca çocuklarım hep hoşgörülü ve affedici olun. Rabbimizin yazdığı bir yazı var hepimiz onu yaşayacağız. Nasıl yaşayacağım diye değil nasıl yaşatacağım diye hareket edin. Çünkü yaşantınızla değil yaşattıklarınızla anılırsınız. Zulme sebep olursanız kötü anılırsınız. Güzellikler yaşatırsanız güzel anılırsınız" diye konuştu.

Salondaki katılımcılar 80 yaşındaki emekli öğretmeni ayakta alkışladı. - BURSA

