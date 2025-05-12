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Dövüp bıçaklayarak komaya soktu, can çekişirken videoya çekti

Dövüp bıçaklayarak komaya soktu, can çekişirken videoya çekti
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Mersin'de bir kişi, sokak ortasında bir şahsı dövüp bıçaklayarak komaya soktu. Tutuklanan şahsın o anları kayda aldığı, videoda "Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayarak komaya sokan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin yaralı yerde can çekişirken video çekerek yaptıklarını anlattığı ortaya çıktı.

DARP EDİP BIÇAKLADI

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (49), şüpheli A.T.E. (21) tarafından darp edilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, sağlık ekipleri M.G.'ye ilk müdahaleyi yaprak ambulansla hastaneye kaldırdı. Savcının talimatıyla çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Darp ve bıçaklamayı video çekerek itiraf etmiş

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen A.T.E., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelinin darp edip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken işlediği suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfür edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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