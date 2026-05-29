Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliye işlem

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Döşemealtı ilçesinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram kubar esrar (skunk), 124 gram kokain, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA

