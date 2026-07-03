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JASAT 6 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı

JASAT 6 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı
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Antalya Döşemealtı'nda 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Döşemealtı ilçesinde meydana gelen 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Döşemealtı ilçesinde meydana gelen (6) ayrı iş yerinden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi K.P. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Şüphelinin bölgedeki suç bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda hırsızlığa konu malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin bir kısmının, Döşemealtı Emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalınan eşyalar olduğu tespit edilirken, malzemeler sahiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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