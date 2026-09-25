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Dörtyol Kuzuculu'da araç yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Dörtyol Kuzuculu'da araç yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, araçta hasar oluştu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan araç yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Kuzuculu Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınına ekipler tarafından müdahale edildi. Çalışmalar sonucunda yangının büyümesinin ve aracı sarmasının önüne geçildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alınırken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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