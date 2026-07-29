Dörtyol’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralı motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından cipte çıkan yangınsa kontrol altına alındı.

Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı