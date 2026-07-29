Haberler

Dörtyol’da trafik kazası: 1 yaralı

Dörtyol’da trafik kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralı motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından cipte çıkan yangınsa kontrol altına alındı.

Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

Yeri dronla belirlenmişti; talihsiz gençten acı haber
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar

Parasız kalan bilim insanları cinsel içerikli sitede hesap açtı