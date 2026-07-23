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Dörtyol'da iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Dörtyol'da iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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