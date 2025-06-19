Dörtyol'da Hapis Cezası ile Aranan 4 Kişi Yakalandı

Dörtyol'da Hapis Cezası ile Aranan 4 Kişi Yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri suçlar nedeniyle aranan 4 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve hırsızlık suçlarından toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Y.P., Özerli Mahallesinde meydana gelen Ö.N.K.'nın karın bölgesinden bıçaklanması olayının şüphelisi D.D., hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan U.B., dolandırıcılık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma ve askeri kanuna muhalefet suçlarından aranan M.G.A. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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