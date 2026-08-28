Hatay'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi otoban girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi otoban girişinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı