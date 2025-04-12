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Donma Tehlikesi Geçiren Kaçak Göçmenler Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Artvin'in Gürcistan sınırında yasa dışı giriş yapan ve donma tehlikesi geçiren 4 kaçak göçmen, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslar, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Nisan ayında kar yağışını fırsat bilen kaçaklar donmak üzereyken yakalandı

ARTVİN - Artvin'in Gürcistan sınırında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra ormanlık alanda kaybolan ve donma tehlikesi geçiren 4 kaçak göçmen, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, 9 Nisan 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gürcistan sınır hattından Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen şahısların, kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma timleri sevk edildi.

Sarp ve zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmalar sonucunda donmak üzere olan 4 kişi sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilen şahıslar, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haklarında başlatılan adli sürecin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan kaçak göçmenler, tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - 3.Sayfa
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