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Dönel kavşakta araç takla attı, sürücü firar etti

Dönel kavşakta araç takla attı, sürücü firar etti
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bordür taşlarına çarparak takla attı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bordür taşlarına çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Salih Omurtak Caddesi ile Çetin Emeç Bulvarı'nın birleştiği eski itfaiye dönel kavşakta meydana geldi. Çetin Emeç Bulvarı yönüne seyreden bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bordür taşlarına çarparak takla attı. Kaza sonrası olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlenirken, araçta yolcu olduğunu iddia eden 1 kişi de ambulans talebini reddetti.

Takla atan araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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