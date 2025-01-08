Domuz Sürüsü Saldırısında Uçurumdan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir vatandaş uçurumdan düşerek yaralandı. Vadide mahbur kalan vatandaş, ekiplerin operasyonuyla kurtarılarak jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan ve uçurumdan düşen Hasan Toprak yaralandı. Durumun 112'ye ihbar edilmesi üzerine, jandarma komandolar, güvenlik korucuları ve sağlık personelinden oluşan kurtarma ekibi, özel bir operasyon düzenleyerek yaralıyı vadi tabanından kurtarmayı başardı. Ardından Hasan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait S-70 Jandarma helikopteriyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT