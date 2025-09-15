Haberler

Domuz Saldırısından Son Anda Kurtulan Çocuk Mahalleyi Tedirgin Etti

Domuz Saldırısından Son Anda Kurtulan Çocuk Mahalleyi Tedirgin Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir çocuk, mahalleye inen domuzun saldırısından son anda kurtuldu. Olayda yara almadan kurtulan çocuk, panik yaşarken, mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir çocuk, mahalleye inen domuzun saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, Atatürk Mahallesi Uğur Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen bir çocuğun önüne domuz çıktı. Domuzun üzerine geldiğini fark eden çocuk, hızla koşarak kurtulmayı başardı ve yakındaki evine sığındı. Çocuğun peşini bırakan domuz, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yara almadan kurtulan çocuk panik yaşarken, mahalle sakinleri tedirgin olduklarını belirtti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti binasındaki eyleme sert müdahale! 3 polis görevinden oldu

AK Parti binasındaki eyleme sert müdahale! 3 polis görevinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.