Domuz Saldırısından Son Anda Kurtulan Çocuk Mahalleyi Tedirgin Etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir çocuk, mahalleye inen domuzun saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, Atatürk Mahallesi Uğur Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen bir çocuğun önüne domuz çıktı. Domuzun üzerine geldiğini fark eden çocuk, hızla koşarak kurtulmayı başardı ve yakındaki evine sığındı. Çocuğun peşini bırakan domuz, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yara almadan kurtulan çocuk panik yaşarken, mahalle sakinleri tedirgin olduklarını belirtti. - ORDU