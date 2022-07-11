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Domuz beklemek için traktör kabinine ranza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Domuz beklemek için traktör kabinine ranza yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde domuzların tarlasını işgal ettiği çiftçi, mahsüllerini korumak için bulduğu çözümle herkesi şaşkına uğrattı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde domuzların tarlasını işgal ettiği çiftçi, mahsüllerini korumak için bulduğu çözümle herkesi şaşkına uğrattı.

Acıpayam ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hakan Arman isimli çitfçi, haşhaş ekili tarlasına sürekli dadan domuzlarla başı dertte. Hemen hemen her gece tarlasını işgal eden yaban domuzlarıyla başa çıkmanın yollarını arayan Arman, bulduğu çözümle herkesi şaşkına uğrattı. Geceleri domuzların sürü halinde gezmesi nedeniyle tarlasının çok zarar gördüğünü vurgulayan Arman, çareyi kendisine ait traktör kabinin üstüne ranza yapmakta buldu. Gece gündüz demeden nöbet tutan Arman, görenlerin bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtse de, bulduğu çözümün faydasını gördüğünü söyledi.

"Tarlamdaki haşhaşları korumam için aklıma böyle bir fikir geldi"

Kendi mahsulünü yaban domuzlardan korumanın tek yolunu nöbet tutmak olduğunu ifade eden Hakan Arman, emeğinin karşılığını almak için gece gündüz nöbet tutuyor. Arman, herkesten farklı tepkiler aldığını belirterek, "Tarlamdaki haşhaşları korumam için aklıma böyle bir fikir geldi. Emeğimin karşılığını almak için traktörümün kabinine böyle ranzaya benzer fikir üretip, mahsulümü korumam gerektiğini düşündüm ve faydasını görüyorum. Geceleri sabaha kadar nöbet tutup, gündüzleri ise evde uyuyorum. Herkesten farklı farklı tepkiler alıyorum. Kimisi bu davranışımı takdir ediyor, kimisi 'uğraşılmaz' diyor" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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