Dominik Cumhuriyeti'nde Gece Kulübü Faciası: Ölü Sayısı 231'e Yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nde 8 Nisan'da gece kulübünün çatısının çökmesiyle yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 231'e yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti'nde 8 Nisan'da gece kulübünün çatısının çökmesiyle yaşanan faciada bilanço artıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 231'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin gece kulübünün sahiplerine dava açmaya başladığı kaydedildi. Ülkede kutlanması planlanan "Kutsal Hafta" etkinliklerinin de ertelendiği kaydedildi.

Aile yakınları dava açıyor

Faciada hayatını kaybeden Virgilio Rafael Cruz'un yakını, gece kulübü sahibine dava açacağını açıkladı. Diğer aile yakınları da dava açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Santo Domingo'da salı günü "Jet Set" adlı gece kulübü ülkenin en büyük ikinci yayıncısı ve 50 radyo istasyonunun sahibi Antonio Espaillat konuya ilişkin açıklamasında "En başından beri yetkililerle şeffaf bir iş birliği içindeyiz" dedi. - SANTO DOMINGO