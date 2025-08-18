Domates Yüklü Traktör Köprüden Uçtu: Sürücü Yaralandı

Domates Yüklü Traktör Köprüden Uçtu: Sürücü Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, domates yüklü traktör köprüden uçarak kaza yaptı. Sürücü M.E. yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde domates yüklü traktör köprüden uçtu. Sürücü yaralanırken, araçtaki kasalar etrafa saçıldı.

Kaza, Siverek ilçesi Soydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (24) idaresindeki domates yüklü 63 FK 065 plakalı traktör, Soydan istikametinden Ekinci mezrası istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı uçtu. Kazada traktör sürücüsü M.E. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
