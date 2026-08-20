Haberler

Kamerun sınırında altın madeni çökmesi: 100'den fazla ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YAOUNDE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Kamerun ile Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki bir köyde salı günü bir altın madeninin çökmesi sonucu 100'den fazla madenci hayatını kaybetti.

YAOUNDE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Kamerun ile Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki bir köyde salı günü bir altın madeninin çökmesi sonucu 100'den fazla madenci hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti ile sınırı bulunan Kamerun'un Doğu Bölgesi Valisi Gregoire Mvongo, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 14.00 sularında Zamboye köyünde meydana geldiğini söyledi.

Mvongo, "Zamboye bir sınır köyü, ancak maden Orta Afrika Cumhuriyeti tarafında çöktü. Yaklaşık 3 ila 5 Kamerunlu hayatını kaybetti. Mahsur kalan madencileri kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Kamerun devlet medyası CRTV ölü sayısını 100'ün üzerinde olarak verirken, diğer yerel yayın organları ise enkazdan 107 cansız bedenin çıkarıldığını bildirdi.

Olay yerinin yakınında yaşayan bölge sakini Oriegene Dokna, olayı yerel halk için bir şok olarak nitelendirerek, "Trajedi karşısında şoktayız. Aileler dünden beri yas tutuyor. Kabul edilmesi zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, enkaz altında mahsur kaldığı değerlendirilen madencilere ulaşmak için kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş
Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

Belediyede silahlı saldırı! Yaralılar var
Münih'te polis, Softair silah taşıyan 14 yaşındaki Türk gencini vurdu

Almanya'da polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
Baas rejimi generali İsa, Lübnan'dan Suriye'ye iade edildi

Esad rejimi generali Suriye'ye iade edildi