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Domaniç’te tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Domaniç’te tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Güney köyü ile Kozluca köyü arasındaki Domaniç-Tavşanlı çevre yolu yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 4 dozer ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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