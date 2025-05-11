Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Domaniç'te Kayıp Esnaf İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Domaniç'te Kayıp Esnaf İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 4 gündür kaybolan traktör tamircisi Sami İlik için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve köylülerin destek verdiği çalışmalar henüz sonuç vermedi.

- Domaniç'te 4 gündür haber alınamayan esnafı arama çalışmaları sürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Durabey köyünde 4 günden beri kendisinden haber alınamayan esnafın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Sami İlik için jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri tarafından bölgede drone ve arama köpekleri kullanılarak arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Arama çalışmalarını 4 günden beri sürdüren ekiplerin kayıp vatandaşın izine henüz ulaşamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Beşiktaş'ta üst üste şanssızlıklar! 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu

Maç anında dişi kırıldı! Aldırmadan oyuna devam etti
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.