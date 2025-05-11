Domaniç'te Kayıp Esnaf İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

- Domaniç'te 4 gündür haber alınamayan esnafı arama çalışmaları sürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Durabey köyünde 4 günden beri kendisinden haber alınamayan esnafın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Sami İlik için jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri tarafından bölgede drone ve arama köpekleri kullanılarak arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Arama çalışmalarını 4 günden beri sürdüren ekiplerin kayıp vatandaşın izine henüz ulaşamadı.