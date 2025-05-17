Dolmuşta Talihsiz Kaza: 71 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Dolmuşta Talihsiz Kaza: 71 Yaşındaki Kadın Yaralandı
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Adapazarı'nda bir dolmuştan inmeye çalışan 71 yaşındaki kadın, sürücünün aracı erken hareket ettirmesi sonucu dengesini kaybederek düştü. Beyin sarsıntısı geçiren kadının burnu kırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir dolmuştan inmek isteyen 71 yaşındaki kadın, sürücünün aracı erken hareket ettirmesi neticesinde dengesini kaybederek düştü. Kısa süreli sürüklenmenin ardından başını ve burnunu çarpan yaşlı kadın beyin sarsıntısı geçirirken, burnunun kırıldığı öğrenildi. Talihsiz olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Mayıs Perşembe günü saat 09.20 sıralarında, Adapazarı ilçesindeki Kayaparselleri-Gazeller dolmuş hattında meydana geldi. Yakınını ziyaret etmek için dolmuşa binen Nuran D. (71), bir sitenin önünde inmek üzereyken dolmuşun hareket etmesiyle dengesini kaybetti. Araçtan inmeye çalıştığı sırada kapıya çarpan yaşlı kadın yere düşerek kısa süre sürüklendi. Olayı gören çevredekiler hemen yaşlı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuran D.'nin beyin sarsıntısı geçirdiği, burnunun kırıldığı ve yüzünde morluklar ile şişlikler oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı, bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Nuran D.'nin dolmuştan inmeye çalıştığı sırada aracın hareket ettiği, yaşlı kadının dengesini kaybederek bir süre sürüklendiği ve kapıya çarpıp yere düştüğü görüldü. Daha sonrasında çevredekilerin, kadının yardımına koştuğu anlar görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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