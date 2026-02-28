Haberler

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti


Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde dolmuşta sigara içen bir kadını başka bir kadın rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Küfürlü yanıt vermesi üzerine uyarıda bulunan kadın, küfür eden yolcuyu dövdü. Kadın, "Kimse namusuma laf edemez. Özür dile çabuk" diyerek kadının kafasına yumruk darbeleri indirdi. Bu esnada şoförün aracı durdurmadan yola devam etmesi ve diğer yolcuların müdahale etmemesi dikkat çekti.

  • Didim'de bir dolmuşta sigara içen yolcuya uyarıda bulunan kadın, uyarıya küfürle karşılık veren yolcuya kafasına yumruk darbeleri indirdi.
  • Saldırgan kadın, kendisine küfür eden yolcuya 'FETÖ’cüsün sen. Darbecisin' diyerek hakaret etti.
  • Kavga sırasında dolmuş şoförü aracı durdurmadan yoluna devam etti ve diğer yolcular müdahale etmedi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir dolmuşta iddiaya göre araçta sigara içen bir kadın yolcuyu, dumandan rahatsız olduğunu belirten başka bir kadın uyardı. Uyarıya “Sana ne” diyerek küfürle karşılık veren kadın ile diğer yolcu arasında sözlü tartışma başladı. Rahatsız olan yolcu, hasta olduğunu ve sigara dumanı nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyledi. Bunun üzerine şoförün yanında oturan kadın yolcu, tartıştığı kadına “FETÖ’cüsün sen. Darbecisin” diyerek hakaret etti ve küfürler savurdu.

KADININ KAFASINA YUMRUK DARBELERİ İDNİRDİ

Hakaretlerin ardından tartışma büyüdü. Uyarıda bulunan kadın, kendisine küfür eden yolcuya saldırarak kafasına yumruk darbeleri indirdi. O anlarda saldırgan kadın, “Sözünü geri al, kimse benim namusuma laf edemez. Özür dile çabuk” diyerek tepki gösterdi.

ŞOFÖR YOLA DEVAM ETTİ, YOLCULAR MÜDAHALE ETMEDİ

Kavga sırasında dolmuş şoförünün aracı durdurmadan yoluna devam etmesi ve darp anlarında diğer yolcuların müdahale etmemesi dikkat çekti.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıcanveradesign:

eline sağlık abla

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih şahin:

defalarca izledim tekrar izleyesim var. ne güzel dövüyor.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

La salako şiddetin neyi güzel.Yüzde yüz haklı da olsan şiddetle olmaz bu işler

yanıt6
yanıt17
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Bravo, ellerine sağlık, işte adalet yerini bulmuş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

