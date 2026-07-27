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Eskişehir'de motosiklet dolmuşa çarptı: 1 yaralı

Eskişehir'de motosiklet dolmuşa çarptı: 1 yaralı
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Eskişehir’de dolmuşa sürücü kapısı tarafından çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de dolmuşa sürücü kapısı tarafından çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 26 AOL 810 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle 26 D 0010 plakalı dolmuşa yandan çarptı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, dolmuşun sürücü kapısı ise içeriye doğru çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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