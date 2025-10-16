Haberler

Dolmuş Arkası Geri Manevra Yapan Araç, Yaşlı Adamı Yaraladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde geri manevra yapan bir otomobil, bastonuyla yürüyen 72 yaşındaki yaşlı bir adama çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bastonuyla yürüyen yaşlı adam, geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukova'nın Mekece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahiler Mahallesi'nden Mekece'ye gelen ve bir süre mahalle kahvesinde oturduktan sonra evine gitmek üzere yola çıkarak bastonuyla yürüyen 72 yaşındaki M.E.M'ye, 54 RE 562 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan sürücü Z.Ç. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. M.E.M.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; bastonuyla yürüyen adama, geri manevra yapan otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle adamın yere düştüğü görüldü. Devamında ise sürücü ile çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
