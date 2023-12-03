Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde Kaza: Yaralılar Var

Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde seyir halinde olan otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Arkadan çarpan araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada araç şoförü yaralandı.

Dolmabahçe Tüneli'nde çarpışan araçlardan birisi takla attı: 1 yaralı

Araçta sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde seyir halinde olan otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Arkadan çarpan araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada araç şoförü yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Bomonti istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 ANL 370 plakalı otomobile, S.S. idaresindeki 41 ABF 472 araç çarptı. S.S.'nin kullandığı araç çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık görevlilerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.