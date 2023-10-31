Dolar Dolu Çanta Hırsızı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Bursa'da bir hafif ticari araçta bulunan dolar dolu çantayı çalan Tahsin M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Bursa'da, hafif ticari araçta bırakılan dolar dolu çantayı fark edip çaldıktan sonra gözaltına alınan Tahsin M. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tahsin M., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmet İNAN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa