Dolandırıcılık ve Yaralama Suçundan 46 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık ve Yaralama Suçundan 46 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Adana'da dolandırıcılık ve yaralama suçlarından toplam 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan M.İ., emniyet güçleri tarafından Gülpınar Mahallesinde saklandığı evden çıkarak yakalandı.

Adana'da dolandırıcılık ve yaralama suçundan 46 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü sokağa çıkınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve basit yaralama suçundan kesinleşmiş 46 yıl 10 ay hapis cezası ve 71 bin 940 TL para cezası ile aranan M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede hükümlünün Gülpınar Mahallesindeki bir müstakil evde saklandığı belirlendi. Bölgeyi ablukaya alan ekipler evden çıkan hükümlüyü sokak üzerinde yakaladı. Emniyete götürülen M.İ. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

