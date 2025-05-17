Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan 4 ayrı dosyadan 3 aydır aranan ve 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.T. (49), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Dolandırıcılık" suçundan 4 ayrı dosyadan 3 aydır aranan ve hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.T. (49) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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