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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.L. isimli şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.L. isimli şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aranan şahısların yakalanmasına çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde S.L., isimli şahsın "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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