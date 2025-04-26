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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs, Kula'da Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs, Kula'da Yakalandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde, dolandırıcılık ve diğer suçlardan dolayı toplam 22 ayrı suçtan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.K. (53) emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 22 ayrı suçtan hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan H.K. (53) isimli şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı.

Toplam 22 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şüphelinin, 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından H.K., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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