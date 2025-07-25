Dolandırıcılık Suçundan 71 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan 71 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı
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İzmir'de dolandırıcılık suçundan 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de dolandırıcılık suçundan 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 71 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ç., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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