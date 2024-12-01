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Dolandırıcılık Suçundan 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 5 ayrı dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 5 ayrı dolandırıcılık suçundan 10 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 30 Kasım günü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi İshakçelebi Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtmak Suretiyle Dolandırıcılık", "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırcılık", "Dolandırıcılık", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Suretiyle Dolandırıcılık" olmak üzere 5 suçtan 10 yıl 12 ay hapis cezası ile aranan E.Ö. (51) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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