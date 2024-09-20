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Dolandırıcılık Davasında 21 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Dolandırıcılık Davasında 21 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı davanın 5. duruşması Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bahar Candan için 44 yıl, Nihal Candan için ise 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.

'Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın 5.duruşması bugün görülüyor. Nihal Candan, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Küçükçekmece Nihal Candan Bahar Candan 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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