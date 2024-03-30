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Dolandırıcılara karşı şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

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Dolandırıcılara karşı 16 ilde eş zamanlı şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

DENİZLİ - Denizli merkezli 16 ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen şafak operasyonunda 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonda birçok sahte evrak ve elektronik malzeme ele geçirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karşı 26 Mart 2024 Salı günü şafak operasyonu düzenlendi. Denizli merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda, birçok sahte plaka, sahte evrak, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, kaşe, silah ve kılıç eşe geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4 kişi adli kontrol kararı alırken, 18 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Dolandırıcılık Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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